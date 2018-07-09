Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели

Общество
9 июля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

С середины недели температура воздуха может подняться до 25-29 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"На этой неделе в Москве ожидается теплая и влажная погода. В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, ожидаются 21-23 градуса тепла и дожди с грозами. В среду, 11 июля, воздух прогреется до 24-26 градусов, однако осадки ожидаются и в этот день. Скорость ветра во время гроз достигнет 12-17 м/с", - сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу, 12 и 13 июля, в столичном регионе будет еще теплее - до 25-29 градусов. Однако кратковременные осадки прогнозируются и в конце недели, добавила Макарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
4
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
5
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
6
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
7
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!