Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев заявил о бездействии чиновников по сносу самостроев в Крыму

Общество
9 июля, 14:55 UTC+3

В 2018 году, по словам секретаря Совбеза РФ, удалось выявить почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев выявлены в Крыму, сообщил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова.

"Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Затягивается принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства. Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства", - сказал Патрушев.

По его словам, только в 2018 году удалось выявить почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Также Патрушев добавил, что не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в сфере земельных правоотношений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!