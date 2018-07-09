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Активисты ОНФ нашли более 14 тыс. свалок в российских городах

Общество
9 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Все выявленные нарушения отправят в Минприроды, а активисты проконтролируют их ликвидацию

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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили более 14 тыс. нелегальных свалок, устроенных в черте российских городов. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Москве сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"В первую очередь надо убрать свалки в черте городов, об этом говорил президент в ежегодном послании. В городах мы насчитали 14,2 тыс. свалок", - сказала Тимофеева.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что в настоящий момент более 6,5 тыс. городских свалок ликвидировано. "Все данные о выявленных городских свалках мы в ближайшее время направим в Минприроды и возьмем под свой контроль процесс их ликвидации", - отметил он.

Миронов также рассказал о рейтинге городов по эффективности ликвидации свалок. "Лучшим оказался город Искитим в Новосибирской области, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а две находятся в работе", - подчеркнул Миронов. Вторую и третью строчки рейтинга заняли два города, находящихся в Татарстане: Нижнекамск и Бугульма.

По его словам, в настоящий момент на карте свалок ОНФ значится более 20 тыс. незаконных мусорных полигонов, при этом более 8,5 тыс. из них уже ликвидировано.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в январе 2017 года, что было приурочено к началу в России Года экологии. В рамках проекта создан открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки.

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