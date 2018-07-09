Патриарх Кирилл примет участие в торжествах в Дни памяти основателей Валаамского монастыря

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня памяти основателей Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа пройдут на Валааме 10-11 июля. В мероприятиях примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, официальная делегация Карелии во главе с руководителем республики Артуром Парфенчиковым, сообщили в пресс-службе главы республики.

"10-11 июля на острове Валаам пройдут торжественные мероприятия, посвященные престольному празднику Валаамской обители - Дню памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. 10 июля состоится заседание патриаршего попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, которое пройдет под председательством патриарха Кирилла", - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Планируется также, что вечером 10 июля и днем 11 июля состоятся богослужения, которые проведет предстоятель Русской православной церкви.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.