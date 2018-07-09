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Суточный пассажиропоток в аэропорту Сочи во время ЧМ побил рекорд Олимпиады-2014

Общество
9 июля, 15:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июля. /ТАСС

Восьмого июля воздушная гавань обслужила более 37 тыс. человек

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СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Суточный пассажиропоток в аэропорту Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу превысил показатели, зафиксированные во время проведения Олимпиады-2014, сообщили в понедельник в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"Рекордным по количеству обслуженных пассажиров стало восьмого июля. За сутки аэропортом обслужено 37059 пассажиров. Из них 17446 - на прилет, и 19613 - на вылет. <…> Для сравнения: во время зимней Олимпиады 2014 года максимальный суточный пассажиропоток составил около 27 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Сочи обслужил более 660 тыс. пассажиров с 15 июня по 8 июля на прилет и вылет. "За это же период обслужен 5001 авиарейс, обработано более 5474 тонн багажа. <…> Несмотря на превышение ранее спрогнозированных данных, а именно пассажиропотока до 35 тыс. пассажиров в сутки, международный аэропорт Сочи справился с возросшей нагрузкой, предоставив достойное обслуживание", - отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия (3:4) в рамках 1/4 финала, которая прошла в субботу, стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках ЧМ. Сочи также принимал матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).

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