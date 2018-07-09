Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский писатель Захар Прилепин покинул пост замкомандира батальона ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и вернулся в Москву, где вновь намерен заняться литературой и завершить биографию Сергея Есенина для серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия".

Накануне писатель сообщил о решении выйти из ополчения, заметив при этом, что остается советником главы ДНР и готов стать между Москвой и Донецком связующим звеном "и в политическом смысле, и в культурном".

"Я хочу, невзирая на обилие разных задач, доделать биографию Сергея Есенина для серии "Жизнь замечательных людей", в голове уже все написал, в ближайшие месяцы собираюсь закончить. Надеюсь, в этом году биографию сдам", - сказал он в понедельник корреспонденту ТАСС.

Кроме того, Прилепин сообщил, что вместе с Эдуардом Бояковым (театральный режиссер и продюсер) в рамках деятельности "Русского художественного Союза" намерен реализовать планы в различных сферах: медийной, литературной, театральной и кинематографической. "Сейчас будем осуществлять перезагрузку представлений о культурном поле и будем заходить со своими идеями в эти ландшафты", - пояснил он.

Прилепин также подтвердил, что займется предвыборной кампанией бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы от КПРФ Вадима Кумина, который баллотируется на пост мэра Москвы.

Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области, писатель, публицист, автор романов "Обитель", "Санькя", биографий "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Леонид Леонов: Игра его была огромна" и других произведений.