Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР

Общество
9 июля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Писатель намерен вернуться в литературу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Захар Прилепин

Захар Прилепин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский писатель Захар Прилепин покинул пост замкомандира батальона ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и вернулся в Москву, где вновь намерен заняться литературой и завершить биографию Сергея Есенина для серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия".

Накануне писатель сообщил о решении выйти из ополчения, заметив при этом, что остается советником главы ДНР и готов стать между Москвой и Донецком связующим звеном "и в политическом смысле, и в культурном".

"Я хочу, невзирая на обилие разных задач, доделать биографию Сергея Есенина для серии "Жизнь замечательных людей", в голове уже все написал, в ближайшие месяцы собираюсь закончить. Надеюсь, в этом году биографию сдам", - сказал он в понедельник корреспонденту ТАСС.

Кроме того, Прилепин сообщил, что вместе с Эдуардом Бояковым (театральный режиссер и продюсер) в рамках деятельности "Русского художественного Союза" намерен реализовать планы в различных сферах: медийной, литературной, театральной и кинематографической. "Сейчас будем осуществлять перезагрузку представлений о культурном поле и будем заходить со своими идеями в эти ландшафты", - пояснил он.

Прилепин также подтвердил, что займется предвыборной кампанией бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы от КПРФ Вадима Кумина, который баллотируется на пост мэра Москвы.

Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области, писатель, публицист, автор романов "Обитель", "Санькя", биографий "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Леонид Леонов: Игра его была огромна" и других произведений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
7
Власти Кубани взяли под контроль ситуацию на пляжах региона после жалоб туристов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!