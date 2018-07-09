Глава Россотрудничества: на Украине растет спрос на изучение русского языка

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Россотрудничество не собирается прекращать работу на Украине, поскольку там растет потребность в изучении русского языка. Об этом заявила в понедельник глава агентства Элеонора Митрофанова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Безусловно, Украина для нас сегодня - сложная история. Но мы уходить оттуда не будем, возможно, мы уйдем из этого дома, он очень большой, дорогой, и стоит в той части города, где любой вандал может нанести ущерб. Но работу мы прекращать не будем, потому что там есть большая потребность в русском языке, - отметила она. - Когда начались события на Украине, спрос на наши курсы русского языка там очень сильно увеличился".

По ее словам, агентство готовит новые программы для работы на Украине. "Мы просто дадим им другие возможности, мы дадим возможность заочно заканчивать нашу школу, мы уже работаем над открытым образованием. Мы дадим бесплатный доступ ко всем порталам по изучению русского языка, а также предоставим возможности интерактивной работы с преподавателем", - сказала она.

Ранее глава Россотрудничества в беседе с корреспондентом ТАСС отмечала, что на представительство в Киеве оказывается настолько сильное давление, что работать стало очень сложно, однако о прекращении работы речь не идет.

9 мая украинские радикалы из националистической организации С14 ("Сич") облили зеленкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. После этого сами радикалы опубликовали на своей странице в Facebook соответствующие фотографии. Воробьев, комментируя действия радикалов, отметил, что "первый раз в своей сознательной жизни не смог со своими друзьями и коллегами достойно отметить главный праздник - День Победы".

Это не единственный инцидент подобного рода. 17 февраля около 30 представителей С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) разрисовали стены российского учреждения черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили флаг РФ. На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества.

Приоритеты Россотрудничества

Митрофанова также назвала приоритетными направлениями деятельности Россотрудничества взаимодействие с молодежью, а также работу на территории СНГ и Балкан - приоритетные направления деятельности Россотрудничества.

"Я вижу несколько приоритетов, один сквозной приоритет - это молодежь, то есть все наши программы, проекты будут рассматриваться через призму, где здесь задействована молодежь и направлена ли эта программа на молодежь. Второй приоритет - это страны СНГ и Балканы, то есть то соседское, дружеское кольцо, с которыми нужно выстраивать правильные, партнерские, дружественные отношения", - отметила Митрофана.

"Мы предприняли ряд шагов, чтобы усилить направление, связанное с СНГ. У нас там проходит большая работа, особенно связанная с изучением русского языка. Потому что на Балканах так вопрос не стоит, а там стоит вопрос: "У нас будет язык межнационального общения английский или русский?" - пояснила Митрофанова.

По ее словам, также планируется принимать больше людей на учебу в России.

Как указала глава Россотрудничества, несмотря на многомиллиардное финансирование отдельных стран Запада своей работы в СНГ, Россия имеет в этом направлении значимые преимущества.

"Для американцев СНГ - это не их друзья, не те, с кем они долго жили вместе, не родственники, это просто деньги, а за деньги многое сделать невозможно, особенно в том, что касается отношений. У нас есть запас прочности в этом отношении, запас симпатии, знания психологии, знания людей. Мы для наших соседей - огромный рынок товаров и труда, и они это понимают. Поэтому мы восполняем некоторые пробелы, мы должны присутствовать не только в центрах, а работать по всем кишлакам и помогать тем же мигрантам, чтобы они приезжали к нам уже подготовленными, чтобы студенты приезжали в вузы подготовленными, чтобы больше культурного десанта было в странах СНГ", - сообщила Митрофанова.