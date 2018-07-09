Следователи проверят информацию о высадке из маршрутки детей за 6 км до остановки в Уфе

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Следственные органы проверят информацию о высадке из маршрутки за 6 км до остановки детей, которые в вечернее время возвращались с молодежного фестиваля в Уфе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси 7 июля после одного из молодежных фестивалей высадил несовершеннолетних, направлявшихся в микрорайон "Сипайлово", на остановке "Спортивная". Он отказался ехать далее, сославшись на изменение маршрута, хотя было позже 22:00", - говорится в сообщении.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас устанавливаются очевидцы события, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.