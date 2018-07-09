Представителей испанской ж/д компании Talgo наградили знаками отличия Минтранса России

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Посол России в Испании Юрий Корчагин вручил в понедельник медали Августина Бетанкура представителям испанской железнодорожной компании Talgo. Церемония награждения ведомственным знаком отличия Министерства транспорта РФ прошла в диппредставительстве в столице пиренейского королевства.

В частности, награды были вручены за активное взаимодействие с российским ведомством и вклад в подготовку профессиональных кадров железнодорожной отрасли президенту предприятия Карлосу де Паласио Ориолю, его советнику Хосе Луису Лопесу Гомесу и бывшему руководителю представительства компании в России Гильермо Мартинесу.

Как отметил на церемонии посол РФ, представители Talgo "в последние годы сделали ценный вклад в продвижение российско-испанских проектов и укрепление плодотворного двустороннего сотрудничества в железнодорожной отрасли". "Их усилия являются примером для всех испанских предпринимателей", - подчеркнул Корчагин. "История отношений между Россией и Испанией полна выдающихся личностей, чья судьба и чье призвание объединили наши народы на основе взаимной дружбы и симпатии", - заключил дипломат.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) в соответствии с заключенным ранее контрактом закупила и эксплуатирует семь составов Talgo на маршрутах Москва - Берлин и Москва - Нижний Новгород. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт данных составов на весь жизненный цикл сроком 40 лет.