Топилин: заключение трудовых договоров между самозанятыми и физлицами нецелесообразно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ не считает нужным заключение трудовых договоров между самозанятыми и физическими лицами. Об этом глава ведомства Максим Топилин сообщил "Парламентской газете".

"Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс", - сказал он.

Глава Минтруда пояснил, что у самозанятых нет как таковых проблем с работодателями, а значит бессмысленно предполагать, что семья будет заключать письменный договор с няней или репетитором. "Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен", - отметил он.

Уведомление о начале разработки поправок к Трудовому кодексу в части совершенствования правового регулирования трудовых отношений самозанятых граждан было опубликовано в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления поправок в силу - январь 2019 года.

Топилин уточнил, что основной пакет поправок о статусе самозанятых готовит Минфин. "Воспользуются ли нашими предложениями в Минфине в пакетном режиме или не воспользуются - будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство", - заключил он.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для граждан, которые сами обеспечивают себе доход. От налогов освободили три категории самозанятых россиян: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя. Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.