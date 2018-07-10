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Российские военные доставили гуманитарную помощь в самый южный населенный пункт Сирии

Общество
10 июля, 5:41 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 10, июля. /ТАСС

Военнослужащие РФ выдали местным жителям более четырех тонн продовольствия и 15 тонн воды

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ДАМАСК, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ доставили партию гуманитарной помощи в самый южный населенный пункт Сирии - Аль-Мутайя, присоединившийся к процессу мирного урегулирования в провинции Дераа. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Товары первой необходимости раздавались недалеко от населенного пункта. Местные жители приезжали за помощью на машинах, некоторые добирались пешком. Всего было выдано более четырех тонн продовольствия и 15 тонн воды. Охрану обеспечивали российской военной полиции и сирийских войск.

"Мы сегодня привезли то, что помогает им на первых порах пережить трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, которые были много лет под контролем боевиков", - сказал журналистам начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Он отметил, что боевики довели населенный пункт до гуманитарной катастрофы. В зоны, контролируемые террористами, не пропускалась никакая помощь.

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