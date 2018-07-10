Почти 20 регионов РФ подписали с МЧС соглашения о взаимодействии при поиске пропавших

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Власти 18 регионов России подписали с МЧС соглашение о взаимодействии при поиске пропавших людей и создании совместных образовательных программ для добровольцев, участвующих в поисково-спасательных операциях. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Уже 18 субъектов РФ инициировали подписание соглашения между центрами поиска пропавших людей и региональными МЧС, МВД и Следственными комитетами об организации взаимодействия в поисках и проведении образовательных форматов для добровольцев", - сказала Чупшева.

Она отметила, что обучение на базе федеральных площадок МЧС пока реализуются только в Москве и Московской области.

"В Москву приезжают поисковики из регионов и здесь уже проходят совместные учения. Надеемся, что практика станет постоянной и регионы ее подхватят. Мы договорились с руководством МЧС, что они предоставят свою площадку, оборудование и методики при организации совместных учений", - пояснила Чупшева.

Гендиректор АСИ считает, что Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов должен стать ежегодным и дать мощный толчок развитию поисково-спасательной работы в России.

Первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске с 10 по 11 июля 2018 года. Мероприятие проводит "Центр поиска пропавших людей" при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и правительства Подмосковья.

Участники форума из более чем 20 регионов России обменяются опытом и обсудят создание ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей.