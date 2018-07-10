Кабмин определил организационно-правовую форму строящегося центра медицинской радиологии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФМБА).

В соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что основными целями работы учреждения будут "оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи с использованием протонной терапии, интервенционной радиологии и радиотерапии", "оказание специализированной помощи пострадавшим при радиационных авариях и инцидентах", "применение новых сложных и уникальных методов диагностики и лечения", "проведение научных исследований и осуществление разработок в области ядерной медицины, радиационной медицины, а также разработка радиофармацевтических лекарственных средств".

Медведев поручил ФМБА за три месяца утвердить устав учреждения и "обеспечить осуществление иных мероприятий, связанных с созданием" нового Федерального центра. Глава кабмина также потребовал от Росимущества закрепить за Федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии земельный участок в Димитровграде Ульяновской области на праве бессрочного пользования.

Другим правительственным постановлением, также опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется стоимость строительства объекта. Она составляет 20016414,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщала глава Минздрава Вероника Скворцова, Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии планируется сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Строящийся центр радиологии станет единственным в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины, в котором представят все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. В центре оборудуют консультативную поликлинику, протонный центр, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек, пропускная способность протонного корпуса учреждения составит 1,2 тыс. пациентов ежегодно.

Проект реализуется по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" во исполнение поручения президента РФ.