В Липецкой области пожарный инспектор МЧС спас тонущего мужчину

ТАСС, 10 июля. Пожарный инспектор надзорной деятельности МЧС в городе Чаплыгине Липецкой области спас тонущего мужчину. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В свой выходной день, гуляя в городском парке Чаплыгина с женой и дочерью, начальник отделения надзорной деятельности по Чаплыгинскому району МЧС РФ Николай Амплеев спас мужчину, тонувшего в реке Становая Ряса", - сказали в главке ведомства. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении Амплеева.

Николай Амплеев увидел, как мужчина в парке спрыгнул с моста в реку и стал тонуть. Когда Амплеев спустился к речке, мужчина барахтался в воде в нескольких метрах от берега и уже уходил под воду. Амплеев нырнул, нащупал под водой утопавшего, схватил его и стал грести к берегу. В это время, как рассказал Амплеев, тонувший уже не подавал признаков жизни.

На берегу инспектор оказал ему первую помощь, а прибывшая машина скорой помощи забрала мужчину в больницу.