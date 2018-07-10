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Патриарх Кирилл освятил храм апостолов Петра и Павла Валаамского монастыря

Общество
10 июля, 16:15 UTC+3 ВАЛААМ Карелия/ 10, июля. /ТАСС

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что каждый храм призван привлекать паломников и становиться местом общей молитвы

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ВАЛААМ /Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Церковь святых апостолов Петра и Павла, входящий в комплекс Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, освящена во вторник Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент ТАСС.

"Всякий новый храм, который мы открываем, освящаем, открываем на Валааме, свидетельствует о том, что развивается монастырская жизнь на этом святом месте. Каждый храм призван привлекать паломников, становиться местом общей молитвы. Дай Бог, чтобы этот исторический надвратный храм вернул себе былую славу, потому что множество паломников, посещавших Валаам, проходили, в том числе, и под стенами этого святого храма", - сказал он.

Петропавловская церковь построена в 1802-1809 годах. В 1940 году там была школа юнг. Золоченые колонны, украшавшие прежде иконостас, были сняты, оригинальное иконописное убранство оказалось полностью утраченным. В 1980-х храм использовался под склад поселковой больницы и аптеки.

В храме сохранилась часть исторического иконостаса. В 2016 году начались работы по реставрации фасадов храма, произведена замена стропильной части барабана главки, произведена замена кровли. Параллельно велись работы по реставрации внутреннего интерьера храма.

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