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Роскомнадзор удалил из интернета 119 пиратских копий фильма "Реинкарнация"

Общество
10 июля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям ленты были направлены в адрес владельцев 154 интернет-ресурсов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил 154 ресурса о необходимости удаления пиратской копии фильма "Реинкарнация", 119 нелегальных копий уже удалены из интернета, говорится в сообщении ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 154 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены со 119 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 29", - отметили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, шесть интернет-ресурсов, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, "блокируются операторами связи".

В ведомстве напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и/или смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

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