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В Псковской области стартовал проект по уходу за пожилыми и инвалидами

Общество
10 июля, 18:05 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 10, июля. /ТАСС

Планируется, что в течение трех лет к проекту присоединятся все учреждения региона, работающие в сфере социальной защиты

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ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Администрация Псковской области дала старт пилотному проекту по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами, имеющими инвалидность. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Проект реализуется по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ, администрации Псковской области и Агентства стратегических инициатив (АСИ). За разработку программы, на основе которой будет вестись работа с пожилыми и инвалидами, отвечает благотворительный фонд "Старость в радость". По оценке разработчиков проекта, он поможет улучшить качество жизни граждан, нуждающимся в поддержке и уходе.

"Регион принял решение поучаствовать в проекте "Старость в радость", и на сегодняшний день эта заявка удовлетворена. Участие Псковской области в пилотном проекте "Старость в радость" по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будет очень серьезным инструментом изменения жизни людей. Мы ощущаем необходимость изменения качества помощи, она должна включать медицинскую помощь и социально сбалансированное обслуживание", - сказала Емельянова.

В этом году в Псковский области участие в проекте примут два муниципалитета - Великие Луки и Локнянский район. Планируется, что в течение трех лет к проекту присоединятся все учреждения региона, работающие в сфере социальной защиты. Кроме того, в создание системы долговременного ухода будут вовлечены волонтерские организации, а также некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги.

Псковские власти также намерены открыть в большинстве муниципалитетов региона школы по уходу, в которых обучение смогут проходить родственники людей с ограниченными возможностями. Для всех желающих будет проведен курс лекций и практических занятий, в ходе которых медики и соцработники будут рассказывать о том, как правильно ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами.

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