Образовательный интенсив "Остров 10-21" открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Первый в России образовательный интенсив по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21" открылся во вторник на острове Русском во Владивостоке. По информации организаторов, в программе принимают участие около тысячи лидеров технологического развития России, прошедших онлайн-отбор.

Участниками интенсива стали 900 взрослых, а также 100 школьников в возрасте от 15 лет. Среди участников были стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин со всей России. В течение 10 дней они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Организатором выступил университет НТИ.

Инновационное образование

Как отметил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, который во вторник был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам цифрового и технологического развития, решения, которые будут тестироваться на "Острове 10-21", можно будет через несколько лет увидеть в обычной деятельности сотен российских университетов. На технологию отбора, которая применялась к участникам, постепенно будет переходить единый государственный экзамен, а на опробованные модели обучения будет сориентирован учебный процесс во всех университетах.

При этом самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. "Я могу сказать, что у нас невероятный ажиотаж, и всех, кто проявит талант, готовы забирать. У нас несколько заказов из аппарата правительства на людей, которые должны управлять подготовкой и реализацией национальных проектов новых, у нас несколько заказов от ведущих технологических министерств на занятие соответствующих позиций, у нас множество заказов из региональных команд", - сообщил Песков журналистам.

Как рассказал ТАСС один из участников Кирилл Нетреба из Санкт-Петербурга, на "Остров 10-21" он приехал со своим проектом в области построения платформы для обработки больших данных в электроэнергетике. "Принять участие в интенсиве я решил, чтобы расширить знания по сквозным технологиям. Также он дает возможность найти инвесторов и партнеров, доработать проект, общаясь с экспертами. Мы уже подали заявку на резиденство в фонде Сколково, чьи представители работают на этом интенсиве, знакомство с ними позволит стартапу более быстро и эффективно интегрироваться в экосреду фонда", - отметил он.

Директор Инновационного центра Дальневосточного университета путей сообщения из Хабаровска Евгений Тен считает, что "Остров 10-21" дает не только новые знания в области высоких технологий и IT, но и инновационные методы образования. "Жду от интенсива новых форм и, самое главное, механик образовательного процесса для внедрения у себя в вузе", - сказал он.

По словам начальника отдела территориального управления Росимущества в Свердловской области Айдара Имамова, образовательный интенсив станет драйвером личностного роста для каждого участника. "Сразу отвечу, что приехал на "Остров" учиться. Цифровая экономика, веб-технологии, стартапы, интернет-трейдинг и маркетинг, нетворкинг, искусственный интеллект, машинное обучение, программирование, робототехника - это и многое другое мы будем осваивать в течение 11 дней. Убежден, что думающих людей в России, которые могут быть драйверами развития, очень много, еду на них посмотреть, послушать и поучиться у них!" - отметил он.

Технологии "Острова"

"Остров" станет не только площадкой для отработки образовательных инноваций. Организаторы ставят перед собой задачу проанализировать то, как подобное интенсивное обучение сказывается на жизненных циклах. Для этого каждому участнику выдали специальный датчик, с помощью которого в течение всего времени будут замерять пульс и давление, а потом специальный компьютерный алгоритм сделает выводы об уровне стресса и усталости каждого студента, а также сформулирует выводы о том, как та или иная деятельность влияет на него, рассказал директор автономной некоммерческой организации "Университет НТИ 20.35" Василий Третьяков.

Каждый день, с учетом этих данных, человеку будет предлагаться индивидуальный набор секций, мастер-классов и других обучающих мероприятий.