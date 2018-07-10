Володин: вопросы защиты трудовых прав женщин требуют законодательного регулирования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым законодательное регулирование вопросов, связанных с защитой прав женщин на труд.

"Завтра мы рассматриваем законопроект, который касается равных прав, равных возможностей женщин и мужчин. Дело в том, что сам этот вопрос требует, безусловно, в дальнейшем и изучения, и, возможно, принятия законопроекта, потому что есть вопросы, связанные с защитой прав женщин на труд, вопросы, связанные с заработной платой, которая зачастую в меньшем объеме платится женщинам, чем мужчинам. Эти вопросы требуют законодательного регулирования и изучения", - сказал спикер во вторник журналистам.

Речь идет о законопроекте о гендерном равенстве - проекте федерального закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ", который был внесен в Госдуму в 2003 году группой депутатов, в числе которых был и Володин. В том же году инициатива была принята в первом чтении.

"Нам нужно посмотреть на все эти темы уже под другим углом зрения, изучить эти вопросы в том числе вместе с представителями женских организаций. Тот законопроект, который не принимался 14 лет, уже во многом устарел именно из-за того, что долго лежал на полке. Жизнь пошла дальше, и в других законах многие вопросы были решены. Но это был первый закон в РФ, который заявил о том, что есть такая тема, и ее нужно обсуждать", - напомнил председатель нижней палаты парламента.

"Что касается политических прав, то сейчас женщины в Госдуме, если говорить о должностях, которые они занимают, представлены даже лучше, чем мужская часть. У нас 18% женщин, среди них количество занимающих должности в соотношении с мужчинами намного больше, они практически все занимают руководящие должности", - отметил Володин, напомнив о том, что женщины занимают в Госдуме посты вице-спикеров, председателей и зампредов комитетов, работают в аппарате нижней палаты парламента.

Ранее думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект в связи с утратой им актуальности. Положения законопроекта, принятого в первом чтении более 10 лет назад, устарели, при этом его актуализация не может не затронуть концептуальных положений, отмечалось в заключении. Как сообщила зампредседателя комитета Оксана Пушкина, на основе масштабного исследования будет разработан новый законопроект о защите трудовых прав женщин, старт его проработки запланирован уже на начало осенней сессии.