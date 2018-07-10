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МЧС разработает регламент предоставления данных о присвоенной категории риска объектам

Общество
10 июля, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Регламент может вступить в силу в сентябре 2018 года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут официально обратиться в МЧС за предоставлением выписки о присвоенной используемым объектам надзора категории риска в области пожарной безопасности. Уведомление о начале разработки административного регламента министерства опубликовано во вторник на портале нормативных правовых актов.

Как уточняется в уведомлении, сейчас "не установлены сроки и последовательность административных процедур МЧС России, порядок взаимодействия между структурными подразделениями МЧС России, их должностными лицами, а также взаимодействия МЧС России с заявителями при предоставлении государственной услуги по предоставлению информации о присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельности или используемым объектам категории риска в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности".

Проект приказа подготовлен в целях реализации статьи 8.1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля"), а также постановления Правительства РФ "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Регламент может вступить в силу в сентябре этого года.

Риск-ориентированная модель в контрольно-надзорной деятельности предусматривает степень контроля бизнеса в зависимости от рисков, которые несет деятельность предприятий для здоровья граждан, окружающей среды и так далее. Ее принцип заключается в следующем - "чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки". Переход на риск-ориентированный подход лежит в основе реформы контрольно- надзорной деятельности в России. В пилотном режиме внедрение модели началось в 2015 году в пяти ведомствах: МЧС, ФНС, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре и Роструде.

Президент России Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта, заявил, что в течение двух лет вся система контроля и надзора должна быть переведена на риск-ориентированный подход.

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