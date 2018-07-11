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Жаркая и дождливая погода ожидается в Москве в конце рабочей недели

Общество
11 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В выходные температура воздуха в столичном регионе может достигнуть 29 градусов

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жаркая и дождливая погода прогнозируется в Московском регионе в четверг и пятницу. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Ночь на четверг, 12 июля, будет теплой, 14-16 градусов, днем температура поднимется до 25-27 градусов, прогнозируются небольшие дожди. Жарко будет и 13 июля - 15-17 градусов ночью, 25-27 днем, но без кратковременных осадков не обойдется", - сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в выходные в столичном регионе будет еще жарче - столбик термометра поднимется до 25-29 градусов.

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