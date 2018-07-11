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Все жители первых двух домов по реновации в Москве согласились на переезд

Общество
11 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Переселение первых участников программы реновации началось в феврале 2018 года в ВАО

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Все жильцы из двух пятиэтажных домов в районе Северное Измайлово в Москве согласились на переезд в новостройку в рамках программы реновации. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"100% жильцов первых отселяемых домов в Восточном административном округе (ВАО), 82% - в Западном административном округе (ЗАО) и 84% москвичей в Северо-Восточном административном округе (СВАО) уже дали свое согласие на переезд в новостройки. Данные показатели позволяют говорить о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней. В центрах информирования специалисты департамента городского имущества консультируют жильцов, принимают заявления с согласием на предложенные квартиры и необходимые документы. Жители могут прямо в центрах информирования заключить договоры на равнозначные квартиры", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Максима Гамана.

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В пресс-службе уточнили, что москвичи переехали из домов №№ 3 и 5 по улице Константина Федина в новостройку по улице 5-я Парковая, д. 62Б. Процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале 2018 года в ВАО. Жителям отселяемых домов было предложено переехать в новостройку по ул. 5-я Парковая, д. 62Б.

В пресс-службе уточнили, что большинство переселенцев выбрало равнозначные квартиры, а часть жителей заключили договоры с Московским фондом реновации жилой застройки, в том числе - по приобретению квартир с большим количеством комнат. В настоящий момент идет процесс переселения в ЗАО и СВАО, уже получено согласие 345 семей в ЗАО и 231 семьи - в СВАО.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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