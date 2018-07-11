Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы

Общество
11 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В среднем температура воздуха в столице была ниже нормы примерно на градус

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в первой декаде июля в Москве оказалась чуть ниже нормы. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Средняя температура первой декады июля этого года в Москве - 18 градусов. По статистике, нормальная температура для этого периода - 19,2 градуса. Получается, что в среднем температура воздуха была ниже примерно на градус", - сказала собеседница агентства.

По данным Гидрометцентра, в ближайшее время в столичном регионе ожидается потепление. 12 и 13 июля столбик термометра поднимется до 25-27 градусов. Жарко будет и в выходные - 14 и 15 июля воздух в Москве может прогреться до 27-29 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
2
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!