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AP: якобы имевшая связь с Трампом бывшая порноактриса отпущена до суда под залог

Общество
12 июля, 17:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Ранее Стефани Клиффорд была задержана за нарушение законов штата Огайо, действующих в отношении стриптиз-клубов

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, известная также как Сторми Дэниелс, освобождена в четверг из-под ареста в городе Колумбус (штат Огайо). Как сообщило информационное агентство Associated Press, она была освобождена под залог, установленный в размере $6 тыс.

В среду вечером Дэниелс была задержана за нарушение законов штата Огайо, действующих в отношении стриптиз-клубов. В пятницу она должна предстать перед судом. Ее адвокат Майкл Авенатти заявил, что Дэниелс заявит о своей невиновности. Ранее он сообщил на своей странице в Twitter, что арест его клиентки был "политически мотивирован и запланирован".

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила бывшего юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд $130 тыс. за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.

Сам Коэн в интервью газете признал, что заплатил Клиффорд, но из собственных средств и без ведома президента США. В среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с бывшей порноактрисой.

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