Водохранилище у Геленджика увеличит сброс для снабжения города

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Дополнительный сброс воды с Церковного водохранилища, которое находится около краснодарского города-курорта Геленджик, поможет решить проблемы с водоснабжением, возникшие в городе в разгар туристического сезона, сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что в разгар курортного сезона в городе Геленджике, селах Кабардинке и Дивноморском (входят в городской округ Геленджик) возникли проблемы с водоснабжением: из-за установившейся на юге России засухи истощились несколько скважин водозабора, и воды не хватало. Из-за этого вода в городе подается по графику.

"Один из способов существенно улучшить водоснабжение Геленджика, сел Дивноморское и Кабардинка - это регулируемый сброс воды из Церковного водохранилища в русло рек для подпитки скважин. По словам специалистов, данная мера позволит дать городу дополнительно порядка 5-6 тыс. кубометров воды в сутки, а также 2 тыс. кубометров селу Дивноморское", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг мэр Виктор Хрестин встретился с представителем собственника водохранилища, с которым была достигнута договорённость о сбросе необходимого количества воды.

По данным мэрии, уже были прецеденты, когда водохранилище увеличивало сбросы, чтобы обеспечить водой город во время засухи. Вода уходит в реки, а от них "питаются" скважины водозаборов.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Ранее сообщалось, что коммунальные сети в курортных городах Краснодарского края серьезно изношены и могут не выдержать нагрузку. Шестого июля в Геленджике, на который приходится четверть турпотока региона, вышла из строя канализационно-насосная станция, из-за этого купание в бухте запрещено.