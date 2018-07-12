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Комплекс Николо-Корельского монастыря воссоздадут на Севмаше в Северодвинске

Общество
12 июля, 20:32 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, июля. /ТАСС

Как сообщил полпред президента в СЗФО Александр Беглов, для воссоздания строений монастыря создали фонд, в состав попечительского совета которого вошел полпред

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 июля. /ТАСС/. Комплекс сооружений Николо-Корельского монастыря, находящийся на территории машиностроительного предприятия оборонного комплекса "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) в Северодвинске Архангельской области, будет воссоздан.

Как сообщил журналистам в четверг в Архангельске полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, создан фонд для воссоздания строений монастыря, в состав попечительского совета которого вошел полпред (Беглов является руководителем рабочей группы при президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного значения, иных культовых зданий и сооружений).

"Мы сегодня создали попечительский совет [фонда] по восстановлению монастыря на Севмаше, возглавил совет генеральный директор Севмашпредприятия. Первое заседание состоялось сегодня, был составлен план [работы]", - сказал журналистам Беглов. Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который также вошел в состав попечительского совета, в течение двух-трех месяцев будут зарегистрированы уставные документы фонда.

"Необходимо зарегистрировать уставные документы фонда - я думаю, это займет два-три месяца. Первым этапом будет являться уточнение проектной документации по реставрации, мы планируем, что в течение полугода эту работу сможем сделать и сформировать план реставрации. Я думаю, к середине следующего года план реставрации Николо-Корельского монастыря будет рассмотрен и утвержден попечительским советом фонда", - сказал журналистам Орлов, уточнив, что работы будут вестись за счет благотворительных средств.

Николо-Корельский монастырь был построен в конце XIV-начале XV веков. Впервые он упоминается в летописях 1419 года. На сегодняшний день сохранился Никольский собор монастыря, который является объектом культурного наследия народов Российской Федерации, собор имеет статус заводского храма Севмаша и с 1974 года находится на государственной охране.

В 1990-2011 годах в храме проведены ремонтно-реставрационные работы: восстановлены своды, барабаны и главы, заменена кровля, установлены окна и двери, несмотря на это, памятник истории и культуры находится в аварийном состоянии.

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