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Путин назвал фестиваль "Славянский базар в Витебске" формой гуманитарного сотрудничества

Общество
12 июля, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Президент отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами разных стран

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" и пожелал им незабываемых ощущений. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.

"Для участия в фестивале на гостеприимную белорусскую землю прибыли представители более сорока стран. Жители Витебска и гости этого древнего и прекрасного города смогут посетить многочисленные театральные постановки, выступления вокальных, хореографических и фольклорных коллективов, а также певческие конкурсы, в которых примут участие как известные, так и совсем юные исполнители", - говорится в сообщении.

Подобные мероприятия "способствуют расширению гуманитарного сотрудничества, укреплению взаимопонимания и доверия между народами разных стран", отметил глава государства.

"Славянский базар в Витебске" - 2018

В 2018 году фестиваль пройдет с 12 по 16 июля. В Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" примут участие представители 21 страны. От России выступит студентка Московского гуманитарного университета Александра Карабешкина. Жюри возглавит российский композитор Александр Морозов.

В детском конкурсе выступят участники из 20 стран (впервые - из Великобритании и Канады). Россию представляет 10-летняя Маргарита Воробьева из Новосибирска. Жюри возглавил молдавский музыкант Константин Москович. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов детского конкурса состоится 12 июля.

В рамках фестиваля пройдут концерты Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Елены Ваенги, группы "Мумий Тролль" и др.

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