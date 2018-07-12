Из юго-западной зоны деэскалации в Сирии за сутки вышли 400 беженцев

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 400 мирных жителей за сутки покинули контролируемую боевиками территорию юго-западной зоны деэскалации в Сирии. Об этом в четверг сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Российскими представителями ведутся переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафр-Шамс вышло 455 мирных жителя", - сказал он. В свои дома в Восточной Гуте вернулись 89 человек.

Представители Центра раздали более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 т жителям населенного пункта Даиль в провинции Дераа. В ходе гуманитарной акции в городе Алеппо семьи русской общины получили более 75 кг продовольствия в качестве адресной помощи, сказал Цыганков.

По словам Цыганкова, представители Центра выдали жителям населенного пункта Авенат-эль-Кабира провинции Алеппо более 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 т.

Кроме того, российские военные обсудили проблемы восстановления объектов сельского хозяйства в провинции Хомс с представителями местных властей.