Роспотребнадзор опубликовал памятку по сбору и покупке грибов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала памятку по сбору грибов, а также рекомендации по их покупке.

В частности, как следует из сообщения ведомства, при покупке грибов не следует приобретать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Роспотребнадзор напоминает, что на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. При покупке грибов в магазинах и супермаркетах, следует внимательно рассмотреть их упаковку.

При сборе грибов специалисты ведомства рекомендуют собирать их вдали от дорог и вне населенных мест. После сбора все грибы следует перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. В этот же день стоит обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке.

Вместе с тем, специалисты ведомства настоятельно не рекомендуют собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки и пробовать их во время сбора.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

Инфографика Как выбирать и готовить грибы Накануне начало грибного сезона мы подготовили памятку о том, что нужно знать грибникам и тем, кто покупает грибы в магазинах. Полезная информация о для любителей грибов — также в нашем материале.