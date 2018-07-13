В Горном Алтае появилась добровольная дружина для охраны снежных барсов

ТАСС. 13 июля. Общественная антибраконьерская инспекция начала работать в Кош-Агачском районе Республики Алтай - местные жители записываются в добровольные помощники инспекторов для патрулирования мест обитания снежного барса (ирбиса). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"В 2018 году создана общественная природоохранная инспекция, в которую вошли более сотни волонтеров. Она действует при управлении территории традиционного природопользования и туризма Кош-Агачского района", - сообщили в WWF.

В фонде отметили, что у общественных инспекторов нет официальных полномочий, но они участвуют, как помощники, в рейдах вместе с сотрудниками государственных природоохранных структур и выступают как понятые. Координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Сергей Верховцев добавил, что необходимость возрождения института добровольных помощников инспекторов обсуждается часто, но законодательной базы до сих пор не создано. Однако, работая даже в таких условиях, волонтеры значительно экономят силы официальных сотрудников.

В этом году антибраконьерская бригада получила помощь от WWF - полевое оборудование и униформу для охраны мест обитания ирбиса на Алтае, а для природного парка "Зона покоя Укок" приобрели автомобиль УАЗ. Летом 2018 года общественная инспекция провела первый рейд - волонтеры преодолели более 300 км, но следов браконьерства пока не обнаружили. В этом году планируется организовать еще несколько рейдов, а для волонтеров провести специальный тренинг, чтобы оучить их правильной фиксации нарушений, наблюдению за территорий.

По разным оценкам, численность снежных барсов составляет от 3920 до 6390 особей. При этом в России проживает не более 70-90 этих кошек, подтвержденных особей - порядка 50, из которых около 30-40 в Горном Алтае. Это самая высокогорная кошка - средняя высота обитания 1,5-4 тыс. метров над уровнем моря.