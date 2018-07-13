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Совфед одобрил закон о праве супругов составлять совместные завещания

Общество
13 июля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Закон, который должен вступить в силу с 1 июня 2019 года в случае его подписания президентом, также позволит лишать наследства без указания причин такого решения

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который вводит в России институт совместного завещания супругов и дает право составлять наследственные договоры, в том числе с юридическими лицами.

Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ. Согласно новым положениям, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Также закон позволит лишать наследства без указания причин такого решения.

Вместе с тем предусматривается, что совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом.

Кроме того, совместное завещание супругов утратит свою силу в случаях расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти второго супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание.

Наследственные договоры

Еще одно важное нововведение заключается в том, что распорядиться имуществом наряду с составлением завещания можно будет путем заключения наследственного договора. Это соглашение между наследодателем и наследниками, в котором могут быть определены порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти. При этом в качестве наследников могут быть определены любые лица, в том числе юридические. Наследственный договор может возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера.

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, смогут наследники, душеприказчик, другие стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет наследственное дело. После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение лишит наследника прав на имущество.

Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Право на обязательную долю в наследстве сохраняется как при наличии совместного завещания, так и при наличии наследственного договора. Наследодатель сможет совершить завещание, отменяющее условия договора полностью или частично, уведомив об отмене все стороны наследственного договора через нотариуса. При этом в случае такого отказа, он должен будет возместить сторонам договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением договора к моменту получения уведомления об отказе наследодателя от него.

Оговаривается, что совместное завещание, как и наследственный договор, должны будут заверяться нотариусом с обязательной видеофиксацией подписания документа (при отсутствии возражений на это со стороны супругов), чтобы исключить злоупотребления.

Закон, в случае его подписания президентом, должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

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