Премии победителям соревнований WorldSkills составят до 1 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России определило размеры премий победителям соревнований по стандартам WorldSkills, их размеры будут составлять до 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Самая большая премия в размере 1 млн рублей предусмотрена за золото международного чемпионата WorldSkills Competition. За второе место предусмотрена премия в размере 500 тыс. рублей, за третье - 400 тыс. рублей, а за "Медальон за профессионализм" - 300 тыс. рублей. Что касается чемпионата EuroSkills, то его победители получат 700 тыс. рублей, серебряные и бронзовые призеры - 350 и 250 тыс. рублей, соответственно, а обладатели "Медальона за профессионализм" - 200 тыс. рублей. Отмечается, что премий будут удостаиваться не только участники соревнований, но и их тренеры.