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В Чувашии более 2,2 тыс. семей получили материнский капитал в 2018 году

Общество
13 июля, 14:51 UTC+3

За время действия программы федерального материнского капитала в регионе сертификат получили более 83,5 тыс. семей

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ЧЕБОКСАРЫ, 13 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. семей в Чувашии получили материнский капитал в 2018 году. Общая сумма выделенных средств составила 1,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"В 2018 году получили сертификат более 2,2 тыс. семей на сумму 1,4 млрд рублей", - заявили в пресс-службе, отметив, что размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

По информации правительства, за время действия программы федерального материнского капитала с 2007 года в Чувашии сертификат получили более 83,5 тыс. семей.

Кроме того, в дополнение к федеральному материнскому капиталу в республике с 2012 года выплачивается республиканский материнский капитал в размере 100 тыс. рублей.

"Средства семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми) и на социальную адаптацию детей-инвалидов. В настоящее время право на получение указанной меры поддержки имеют более 11 тысяч семей", - добавили в пресс-службе.

Программа материнского капитала в России была продлена до 31 декабря 2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами не ограничены по времени.

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