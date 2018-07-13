Мемориальный сад в память об Анне Политковской открыли в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мемориальный сад в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской открыли в пятницу вблизи здания редакции, где она работала, передает корреспондент ТАСС.

"Однажды во время дружеского обеда с Михаилом Сергеевичем Горбачевым [главный редактор "Эха Москвы" Алексей] Венедиктов высказал, что во многих столицах мира есть скверы, площади, памятники Ани Политковской, а у нас есть мемориальная доска. Мы решили сделать небольшой сад Политковской, потому что Аня была заядлая дачница. Сегодня мы все откроем возле редакции сад Ани Политковской", - сказал глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что появление на карте Москвы имени знаменитой журналистки - очень значимое событие, поскольку сад возвели "в память всех погибших российских и не только российских журналистов". "Возможно, этот сад будет напоминать, что наша с вами работа совсем непростая, но мы помним и всех, кто жил, и тех, кто ушел", - добавил он.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

В октябре 2011 года ГСУ СК РФ предъявило обвинения в убийстве Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. 9 июня 2014 года суд на основании вердикта присяжных признал всех обвиняемых виновными в убийстве в связи с осуществлением журналисткой "служебной деятельности". Мотивом преступления суд назвал недовольство неустановленного заказчика "изобличающими публикациями Политковской о нарушении прав человека, хищении государственной собственности и превышении должностными лицами служебных полномочий".

Суд приговорил Гайтукаева к пожизненному заключению. Хаджикурбанов, являвшийся еще одним организатором преступления, получил 20 лет колонии строгого режима, а следившие за Политковской братья Махмудовы - по 14 и 12 лет соответственно.