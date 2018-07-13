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ВЦИОМ: в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан к власти и политикам

Общество
13 июля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Уровень одобрения работы президента вырос до 63,4%, премьер-министра - до 31,2%

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса 2-8 июля зафиксировал, что уровень доверия к институтам власти и политикам в РФ остается стабильным.

Согласно результатам исследования, опубликованным в пятницу на сайте организации, с начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности президента РФ Владимира Путина: так, уровень одобрения его работы вырос с 62,5% до 63,4%.

Положительная динамика отмечена и в отношении граждан к работе премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ: уровень одобрения вырос с 29,5% до 31,2% и с 36,3% до 38,0% соответственно. При этом уровень негативного отклика на их деятельность снизился. Более выражено это в оценке правительства России: с 46,8% до 44,7%.

Как отмечает ВЦИОМ, показатели доверия к политикам в стране в целом стабильны. "По среднему значению за неделю 2-8 июля показатель Владимира Путина составляет 37,6%", - говорится в сообщении центра по итогам опроса. Второе место занимает министр обороны Сергей Шойгу (уровень доверия составляет 14,3%), третье - глава МИД РФ Сергей Лавров (12,1%). Лидером по недоверию остается председатель ЛДПР Владимир Жириновский (29%).

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" по результатам опроса 2-8 июля вырос с 38,1% до 38,8%. Положительная динамика также наблюдается в отношении "Справедливой России" (5,9% против 5,7% ранее). Показатели КПРФ и ЛДПР, напротив, немного снизились: с 14,5% до 13,6% и с 10,5% до 10,3% соответственно.

В опросах ВЦИОМ принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1,6 тыс. респондентов в не менее чем 80 регионах РФ, в результатах приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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