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Президента WorldSkills International впечатлил уровень подготовки Казани к чемпионату мира

Общество
13 июля, 17:09 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июля. /ТАСС

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года

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КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Президент WorldSkills International Саймон Бартли впечатлен уровнем подготовки Казани к чемпионату мира по профессиональному мастерству, который пройдёт в столице Татарстана в 2019 году. Об этом он сказал во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

"Президент WorldSkills International Саймон Бартли в ходе встречи заявил, что он впечатлен объемами работ и тем прогрессом, который наблюдается в Казани в части подготовки к чемпионату WorldSkills. Он напомнил, что впереди еще год, и представители WorldSkills не раз посещали Казань и могут видеть все собственными глазами. Говоря о строительстве "Казань Экспо", Саймон Бартли отметил также, что впечатлен объемами инвестиций, темпами строительства в целом", - отмечается в сообщении.

Минниханов в беседе с Бартли отметил, что республика занимается созданием и подготовкой необходимой инфраструктуры для проведения чемпионата мира профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Идет строительство комплекса "Казань Экспо", в котором будут проходить соревнования, и временных сооружений. По его словам, Казань а очередной раз успешно прошла проверку и тренировку по решению организационных вопросов во время проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.

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