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В павильонах ВДНХ обнаружили фрагменты живописи

Общество
13 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Роспись в павильоне "Геология" была заклеена бумагой

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Реставраторы обнаружили спрятанные фрагменты живописи в павильонах ВДНХ "Геология" и "Физика". Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время реставрации ВДНХ делаем массу находок. На днях в павильоне "Геология" обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. На золотом фоне - сцены из жизни геолога. Роспись хорошо сохранилась", - написал Собянин на своей странице в "Твиттере".

По предположению столичного градоначальника, роспись заклеили бумагой в 1960-х годах, когда меняли интерьеры павильона.

Собянин добавил, что в центральном зале павильона № 5 "Физика", который до 1964 года носил название "Латвийская СССР", реставраторы обнаружили росписи 1950-х годов под листами фанеры. "Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре. Его тоже воссоздают", - отметил Собянин.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) - выставочный комплекс в Москве, который входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. ВДНХ ежегодно посещают свыше 20 млн москвичей и гостей столицы.

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