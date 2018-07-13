В павильонах ВДНХ обнаружили фрагменты живописи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Реставраторы обнаружили спрятанные фрагменты живописи в павильонах ВДНХ "Геология" и "Физика". Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время реставрации ВДНХ делаем массу находок. На днях в павильоне "Геология" обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. На золотом фоне - сцены из жизни геолога. Роспись хорошо сохранилась", - написал Собянин на своей странице в "Твиттере".

По предположению столичного градоначальника, роспись заклеили бумагой в 1960-х годах, когда меняли интерьеры павильона.

Собянин добавил, что в центральном зале павильона № 5 "Физика", который до 1964 года носил название "Латвийская СССР", реставраторы обнаружили росписи 1950-х годов под листами фанеры. "Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре. Его тоже воссоздают", - отметил Собянин.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) - выставочный комплекс в Москве, который входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. ВДНХ ежегодно посещают свыше 20 млн москвичей и гостей столицы.