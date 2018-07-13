ФСИН сообщила СПЧ об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проинформировала Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что оценивает состояние здоровья Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, как удовлетворительное.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил от Федеральной службы исполнения наказаний России актуальную информацию о состоянии здоровья осужденного Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому округу. Состояние здоровья [Сенцова] оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В нем указывается, что, по данным ФСИН, "осужденный Сенцов О. Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, ежедневно осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследовния". "Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова О. Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано", - цитируется на сайте Совета письмо ФСИН.

СПЧ также информирует о том, что его председатель Михаил Федотов направил полученную информацию о состоянии здоровья Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".