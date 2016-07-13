Полицейские выявили 60 нарушений в ходе проверок АЗС в Московском регионе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД выявили более полусотни правонарушений на АЗС в Московском регионе. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, в настоящее время ведомство взяло под контроль информацию о массовом недоливе бензина потребителям.

По её словам, полицейскими только в Московском регионе в период с 6 по 11 июля организованы проверки АЗС, в ходе которых проведено более 440 проверочных закупок. "Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей", - сказала Волк, отметив, что собранные материалы проверки направлены в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС.

"Руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на АЗС", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Федерация автовладельцев России (ФАР) во времня проведённого ими эксперимента, выявили недолив топлива в 76% случаев. Нарушения были обнаружены на АЗС, как федеральных, так и региональных сетей.