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В Магасе построят православный собор

Общество
13 июля, 22:57 UTC+3 МАГАС МАГАС 13, июля. /ТАСС

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также выступил с инициативой построить православные храмы еще в трех крупных населенных пунктах

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МАГАС, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии выделили земельный участок под строительство кафедрального православного собора в столице республики городе Магасе, а глава региона Юнус-Бек Евкуров выступил с инициативой построить православные храмы в трех крупных населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

"Мы сейчас ведем работу, и Юнус-Бек Евкуров вышел к нам с инициативой, по обновлению и строительству церквей в сельском поселении Троицкое, городе Карабулаке, Малгобеке. И уже выделена земля в Магасе под Федеральный Собор. Я думаю, что со временем мы все это реализуем", - сказал архиепископ на встрече полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с религиозными деятелями Ингушетии.

В 2012 году, в административном центре Сунженского района Ингушетии рядом со старой православной церковью дореволюционной постройки при финансовой поддержке руководства республики был возведен новый храм, на данный момент единственный в регионе. Его прихожанами являются как православные жители Ингушетии, так и их единоверцы из соседних районов Чечни.

Герой России генерал-майор Александр Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Матовников, Александр Анатольевич
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