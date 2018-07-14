Роскомнадзор за полгода получил почти 800 определений Мосгорсуда по защите авторских прав

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Почти 800 определений Московского городского суда поступили в Роскомнадзор за первое полугодие 2018 года в рамках реализации антипиратского закона, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"За первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети Интернет", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что, таким образом, в этом году оно получило на 36% определений больше, чем за аналогичный период 2017 года (507).

Как сообщает Роскомнадзор, 567 определений касались защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию. В частности, в 2018 году ведомство приняло меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерами таким фильмов, как "Движение вверх", "Скиф", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Лед", "Гоголь. Вий", "Собибор", "Такси 5" и других.

На основании 89 определений Мосгорсуда были приняты предварительные обеспечительные меры защиты прав на телетрансляции ряда телеканалов, в том числе "ТВ-3", "Матч ТВ", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2".

Кроме того, обеспечительные меры принимались в отношении произведений литературы, искусства, науки, музыки, баз данных и программного обеспечения.