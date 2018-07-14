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СМИ: премьер Японии отменил осмотр пострадавшей от ливней Хиросимы

Общество
14 июля, 9:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июля. /ТАСС

Как сообщает агентство Kyodo, у Синдзо Абэ обострился артрит тазобедренного сустава

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ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отменить личный осмотр пострадавшей от ливневых дождей и вызванных ими оползней префектуры Хиросима из-за обострившегося артрита. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Осмотр пострадавшей от удара стихии префектуры был запланирован на 15 июля, однако из-за "обострившегося артрита тазобедренного сустава" глава японского правительства был вынужден его отменить. Отмечается, что вместо Абэ на место бедствия прибудет госминистр по вопросам преодоления последствий чрезвычайных ситуаций Хатиро Оконоги.

По последним данным, число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 209 человек. Еще около 40 человек числятся пропавшими или не выходят на связь. В пострадавших регионах работают спасатели при поддержке солдат Сил самообороны страны, полиции и волонтеров, которые приезжают на запад Японии со всех уголков страны.

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