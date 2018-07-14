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Специалисты "Лаборатории Касперского" с осени начнут обучение студентов в Северной Осетии

Общество
14 июля, 11:56 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, июля. /ТАСС

Основными задачами новой кафедры станет подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации, сообщил ректор СОГУ Алан Огоев

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июля. /ТАСС/. Базовая кафедра по цифровой безопасности совместно с "Лабораторией Касперского" будет создана в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Как рассказал в интервью ТАСС ректор вуза Алан Огоев, на базе кафедры специалисты компании будут обучать студентов СОГУ.

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"Работа [на новом факультете] будет выстроена по трем направлениям. Во-первых, наши педагоги смогут повышать квалификацию в "Лаборатории Касперского". Второе - их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение. И третий пункт соглашения - студенты нашего вуза смогут проходить практику в компании", - сказал Огоев.

По его словам, основными задачами новой структуры станет подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. "Мы стремимся развивать компетенции в области цифровой экономики. В новом учебном году в СОГУ появится профиль подготовки - кибербезопасность. Партнерство с "Лабораторией Касперского" усилит практическое образование, даст возможность студентам и преподавателям превратить обучение в реальную проектную работу", - отметил ректор.

Кроме того, факультет математики и информационных технологий СОГУ вместе с минобразования республики в настоящее время разрабатывает концепцию математического образования. Она уже работала ранее в регионе, но будет обновлена. В ее рамках совместно с региональным управлением информационной политики и связи на базе школ будет запущен проект "Яндекс. Лицей". "Он рассчитан на школьников, которые всерьез хотят освоить программирование", - пояснил Огоев.

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова - крупнейшее высшее учебное заведение Северной Осетии. Он был создан в 1920 году. В настоящее время в нем обучается более 6 тыс. студентов на 18 факультетах.

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