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В Москве ожидается жара до 29 градусов в день финального матча ЧМ-2018

Общество
14 июля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Местами может пройти кратковременный дождь

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Москве в день финального матча ЧМ-2018 15 июля. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В воскресенье в Москве будет жарко - столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь", - сказала она.

За первое место на ЧМ-2018 15 июля будут бороться сборные Франции и Хорватии. Матч начнется в 18:00 мск на стадионе "Лужники".

Гидрометцентр в ежедневном режиме уведомляет спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды доступна как на русском, так и на английском языках.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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