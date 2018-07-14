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Лидер "Агаты Кристи" назвал Крым одним из любимых мест для выступлений

Общество
14 июля, 20:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июля. /ТАСС

Вадим Самойлов выступит 4 августа в Севастополе в рамках фестиваля, приуроченного ко Всемирному дню шампанского

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Лидер российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов назвал Крым одним из излюбленных мест для выступлений. Об этом он сообщил журналистам в Ростове-на-Дону перед выступлением на фестивале болельщиков.

Вадим Самойлов выступит 4 августа в Севастополе на фестивале, приуроченном к Всемирному дню шампанского.

"В Крыму мы не впервые, Крым, конечно, одно из излюбленных мест. Мы и до воссоединения часто там выступали, и после воссоединения, кстати, мы практически самые первые приехали туда, это было в ноябре 2015 года. Летом тоже выступали, когда многие артисты отказывались ездить. Я поддерживаю историю и в Крым поэтому сразу же поехал, естественно", - сказал он.

По его словам, от фестиваля он ожидает "хорошего контакта со зрителем". Он также отметил, что программа выступления уже готова.

Фестиваль #ZBFest приурочен к Всемирному дню шампанского, который отмечается 4 августа и пройдет в Севастополе. Считается, что именно в этот день в 1668 году монах-бенедиктинец Пьер Периньон из провинции Шампань произвел на свет новое игристое вино, ставшее прототипом шампанского. На фестивале, который традиционно посещают десятки тысяч жителей полуострова и туристов выступят также группа "Ленинград", Егор Крид и другие.

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