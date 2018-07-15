Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Москвы открыл отреставрированные фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ

Общество
15 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Специалисты провели работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт насосных зданий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл на территории ВДНХ 14 отреставрированных фонтанов Центральной аллеи, которые с 1954 года ни разу не реконструировались, передает корреспондент ТАСС.

Реставрация на ВДНХ началась три года назад, в 2017 году стартовала масштабная реставрация 37 исторических павильонов и 14 фонтанов.

"Сегодня исторический этап, запускается 14 фонтанов на главной алее. Отремонтированы не только фонтаны, но и фасады главного первого центрального павильона, а также павильоны бывших союзных республик", - сказал Собянин, добавив, что на территории высадили более 20 тыс. цветов и 4 тыс. роз, вокруг также ведется работа по благоустройству. "Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна", - отметил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, территория ВДНХ стала символом 1950-х годов, когда архитектура и памятники представляли собой "небывалое великолепие для того времени". Однако в конце "периода застоя" памятники начали приходить в упадок, а в 1990-х годах на территории открылась торговля, добавил мэр Москвы.

"Год за годом восстанавливаем былое величие ВДНХ, - отметил Собянин. - Восстановили скульптуру тракториста и колхозницы".

В ходе реконструкции фонтанов специалисты выполнили работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения (уложено 3,01 км водопроводных труб и 1,6 км труб для прокладки электротехнических сетей), произвели капитальный ремонт насосных зданий и монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем (уложено 6,1 км кабельных линий).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
3
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
4
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, обвиненных в США
5
В Москве похоронили внука Брежнева
6
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
7
Силуанов: пенсионная система не будет работать без повышения возраста к 2030 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!