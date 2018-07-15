Мэр Москвы открыл отреставрированные фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл на территории ВДНХ 14 отреставрированных фонтанов Центральной аллеи, которые с 1954 года ни разу не реконструировались, передает корреспондент ТАСС.

Реставрация на ВДНХ началась три года назад, в 2017 году стартовала масштабная реставрация 37 исторических павильонов и 14 фонтанов.

"Сегодня исторический этап, запускается 14 фонтанов на главной алее. Отремонтированы не только фонтаны, но и фасады главного первого центрального павильона, а также павильоны бывших союзных республик", - сказал Собянин, добавив, что на территории высадили более 20 тыс. цветов и 4 тыс. роз, вокруг также ведется работа по благоустройству. "Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна", - отметил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, территория ВДНХ стала символом 1950-х годов, когда архитектура и памятники представляли собой "небывалое великолепие для того времени". Однако в конце "периода застоя" памятники начали приходить в упадок, а в 1990-х годах на территории открылась торговля, добавил мэр Москвы.

"Год за годом восстанавливаем былое величие ВДНХ, - отметил Собянин. - Восстановили скульптуру тракториста и колхозницы".

В ходе реконструкции фонтанов специалисты выполнили работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения (уложено 3,01 км водопроводных труб и 1,6 км труб для прокладки электротехнических сетей), произвели капитальный ремонт насосных зданий и монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем (уложено 6,1 км кабельных линий).