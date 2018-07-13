Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский поддержал инициативу включить Пикуля в обязательную школьную программу

Миграция Старый ТАСС Культура
13 июля, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Министр культуры также добавил, что писатель раскрывал исторические события с новых, интересных сторон

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу вдовы Валентина Пикуля включить книги писателя в обязательную школьную программу. Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю 90-летия со дня рождения писателя, передает корреспондент ТАСС.

"Эти произведения <...> на стыке литературы и истории, поэтому они будут познавательными", - сказал министр. По мнению Мединского, интерес к российской истории пробуждается после прочтения романов Пикуля. "Валентин Саввич давал огромный импульс. Сотни тысяч людей заражались интересом к истории", - считает Владимир Мединский. Он также добавил, что Пикуль раскрывал исторические события с новых, интересных сторон.

"Его просветительская роль достаточно колоссальная, поэтому я бы поддержал [инициативу вдовы писателя Антонины Пикуль включить его произведения в школьную программу]", - сказал Мединский.

Ранее Мединский был удостоен литературной премии имени Валентина Пикуля за книгу "Стена" и бережное отношение к наследию писателя. Вручение состоялось в малом зале Министерства культуры в пятницу.

Международная премия им. В.С. Пикуля учреждена с целью увековечения памяти писателя и поощрения литераторов, сохраняющих, развивающих и обогащающих традиции, заложенные им в отечественной исторической и героико-патриотической литературе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как выбирать и готовить грибы
Петр и Павел час убавил. Но только на широте Ухты
Как выбрать полезный шоколад
Как приготовить уху на костре
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
3
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
4
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
5
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
6
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!