Мединский поддержал инициативу включить Пикуля в обязательную школьную программу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу вдовы Валентина Пикуля включить книги писателя в обязательную школьную программу. Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю 90-летия со дня рождения писателя, передает корреспондент ТАСС.

"Эти произведения <...> на стыке литературы и истории, поэтому они будут познавательными", - сказал министр. По мнению Мединского, интерес к российской истории пробуждается после прочтения романов Пикуля. "Валентин Саввич давал огромный импульс. Сотни тысяч людей заражались интересом к истории", - считает Владимир Мединский. Он также добавил, что Пикуль раскрывал исторические события с новых, интересных сторон.

"Его просветительская роль достаточно колоссальная, поэтому я бы поддержал [инициативу вдовы писателя Антонины Пикуль включить его произведения в школьную программу]", - сказал Мединский.

Ранее Мединский был удостоен литературной премии имени Валентина Пикуля за книгу "Стена" и бережное отношение к наследию писателя. Вручение состоялось в малом зале Министерства культуры в пятницу.

Международная премия им. В.С. Пикуля учреждена с целью увековечения памяти писателя и поощрения литераторов, сохраняющих, развивающих и обогащающих традиции, заложенные им в отечественной исторической и героико-патриотической литературе.