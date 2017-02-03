Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"

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В российский прокат вышел иранский фильм "Коммивояжер" — один из главных претендентов на "Оскар", который будут вручать в конце февраля. Критик Константин Мильчин — о том, почему картина о проблемах иранских интеллектуалов считается фаворитом в борьбе за признание американских киноакадемиков.

Эмад и Рана — идеально красивая пара с идеальной жизнью. Большой, бородатый, веселый, мужественный Эмад преподает в школе старшеклассникам, где его уважают даже хулиганы. У Раны огромные ясные глаза. И они всегда смотрят на мужа с обожанием. По вечерам они готовят любительскую постановку пьесы Артура Миллера "Смерть коммивояжера". Рана прекрасна даже в старушечьем гриме.

Соседи их уважают, ведь "они работают в области культуры". В Иране, оказывается, это вполне почетно. Кажется, что им не страшны любые проблемы. Их дом дал трещину? Переедем в другой, коллега как раз сдает квартиру. Вечером Эмад идет в магазин за продуктами, а в этот момент некто врывается в дом и нападает на Рану. Что точно там произошло, Эмад не знает, но с этого момента вся жизнь меняется необратимо.

Прекрасные глаза Раны теперь всегда наполнены испугом, а Эмад превращается в озлобленного на мир медведя. Что делать? Как реагировать? Куда бежать? Что говорить соседям и коллегам? Нужно ли позвонить в полицию? Забыть? Просто жить дальше? Эмад и Рана ругаются друг с другом и с друзьями, спектакль под угрозой срыва, он засыпает прямо на уроке в школе. Идеальная жизнь летит под откос.

Тогда Эмад решает поиграть в детектива и найти человека, который напал на Рану. Чтобы отомстить. В конце концов, преступник оставил много следов. Например, пикап на парковке около дома. И некоторые вещи в квартире. Вроде бы до них здесь жила не очень разборчивая в личной жизни дама, вроде бы напавший ходил к ней. Эмад находит телефон и слушает его голос на автоответчике.

Политизированный читатель предположит, что "Коммивояжер" посвящен страданиям иранских интеллектуалов под властью режима аятолл, и будет неправ. В фильме нет никакой политики, да и вообще картину можно считать как раз критикой интеллектуалов, которые детей учат, в театре играют, а когда сталкиваются с реальной жизнью и ее проблемами, совершенно не понимают, что делать

Популярность иранского кино на фестивалях переживает уже вторую волну. Что до Асгара Фархади, то он сейчас иранский режиссер номер один. Если вы не киноман, но что-то слышали об иранском кино, то наверняка именно фамилию Фархади.

"Развод Надера и Симин" был отмечен на Берлинском кинофестивале в 2011 году, а в 2012-м был удостоен "Оскара". Нынешний "Коммивояжер" уже получил две награды в Каннах: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Шахаб Хоссейни в роли Эмада действительно хорош, но за Таране Алидости как-то обидно. Она как минимум не хуже.

Теперь "Коммивояжер" считается одним из главных претендентов на нынешний "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Политизированный читатель предположит, что "Коммивояжер" посвящен страданиям иранских интеллектуалов под властью режима аятолл, и будет неправ. В фильме нет никакой политики, да и вообще картину, пусть и с некоторой натяжкой, можно считать как раз критикой интеллектуалов, которые детей учат, в театре играют, а когда сталкиваются с реальной жизнью, то совершенно не понимают, что делать. Одно дело, на сцене изображать проблемы американцев, другое — справиться со своими.

Но это лишь один из пластов картины. Отдельно стоит отметить образ города. Действие фильма по большей части проходит в закрытых помещениях, камера концентрируется на крупных планах с лицами актеров, но иногда вдруг герои выходят на улицу или на балкон. И вот мы видим город: мрачный и серый — когда героям плохо, ясный и солнечный — когда героям хорошо.

Казалось бы, сколько уже снято фильмов о проблемах пар, которые столкнулись с насилием. И сколько снято фильмов, где герои играют в спектакле и их жизненные перипетии пересекаются с событиями в пьесе. Где выясняется, что между жизнью и театром нет никакой дистанции. Да, вроде бы избитый прием, вспомним недавний фильм "Бердмэн", где исполнитель главной роли решил застрелиться не понарошку, а всерьез, чтобы окончательно стереть грань между пьесой и реальностью.

Фокус в том, что в "Коммивояжере" между пьесой и реальной жизнью сохраняется большая дистанция. Пьеса важна, но главное происходит в реальной жизни. Где зрителя два часа запекают на медленном огне проблем главных героев.