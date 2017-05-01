Бестселлер начинается на "Б": стоит ли читать роман "Я — значит ястреб"

Хелен Макдональд © REUTERS/Peter Nicholls

Англичанка Хелен Макдональд в 2014 году написала книгу "Я — значит ястреб", которая довольно быстро стала лидером продаж, была переведена на полтора десятка языков и получила несколько литературных премий.

Вот это — ястреб-тетеревятник. А это — ястреб-перепелятник. Я сейчас научу вас отличать их друг от друга, это совершенно разные птицы. А вот пара слов про историю семейства ястребиных. Я с детства любила наблюдать за ястребами, а еще за ними любил наблюдать мой отец. А потом папа умер, а я начала тренировать ястреба. Ястреб тут, ястреб там. Это если вкратце пересказывать сюжет.

Все не так. Начнем с самого начала. "Я – значит ястреб" это очень удачный перевод названия. Звучит даже круче, чем оригинальное "H is for Hawk". Книга, конечно, очень круто придумана. Она бьет сразу в несколько целей. И это при том, что изначальные цели автора были далеки от маркетинга. Хелен Макдональд просто писала книгу о своей боли и страсти.

О чем "Ястреб"? Во-первых, это книга об утрате и о том, что только полным безумием и глубокими погружениям в специально вырытую для этого случаю бездну можно утрату победить.

Хелен Макдональд просто писала книгу о своей боли и страсти

Во-вторых, это книга о том, как предметом твоей страсти может стать нечто совсем странное, вроде не очень для этого подходящее. Ястреб, конечно, красив, но это — хищник, кровожадный убийца. Макдональд описывает его то ли как котенка, то ли как ребенка, придает ему имя и гуманизирует. Почитайте этот кусок. О ком она пишет? О дочери? О сестре? О любви всей своей жизни?

"Мэйбл спит. Но вот она просыпается, высовывает голову из воротниковых перьев и смотрит на меня ясными глазами. Она явно не ожидала меня увидеть. Зевает, показывая розовый, как у котенка, рот и черный кончик острого языка. Лапы Мэйбл скрыты кремовым нижним оперением, и я вижу только один желтый палец с иссиня-черным когтем. Другую лапу она подтянула к груди... Ястреб понимает мир лучше человека. Мэйбл со мной. Она резко наклоняет голову набок, так что клюв поднимается вверх, — значит, рада меня видеть. Я сажусь рядом, а она, удовлетворенно нахохлившись, медленно закрывает глаза, снова опускает голову в перья и засыпает. Мэйбл не герцогиня, не кардинал, не иероглиф и не мифологическое чудовище, но сейчас она больше, чем ястреб. Мне кажется, она — мой дух-хранитель, маленькое божество домашнего очага".

Дальше, это, конечно же, книга о ястребах. Все, что вы никогда не хотели знать об этих птицах, но, все-таки, узнали, и, удивительным образом. об этом не жалеете. Хотя, казалось бы, где вы, а где эти птицы. Но нет же, вы читаете и про историю ястребиной охоты, и про разновидности ястребиного семейства, и про то как ястребы в Англии исчезли, и про то как их популяцию восстановили.

И, конечно, это книга про Англию. Безумие — это вполне себе английская черта. И болезненный интерес к птицам – это такая же английская черта как чопорность или постоянные разговоры о погоде. "Я жила в мире, где английские соколы-сапсаны всегда брали верх над ястребами-иностранцами. Соколы охотились на куропаточьих пустошах в имениях крупных землевладельцев, где куропаток разводят специально для охоты и где женщин просто не существует. Эти мужчины были близки мне по духу. Мне казалось, что я одна из

них, одна из избранных".

Хочешь прославится? Пиши про область, в которой ты действительно хорошо разбираешь, пиши про предмет, с которым у тебя связаны очень сильные чувства

В итоге, если суммировать впечатления, то эта книга производит на вас впечатление против вашей собственной воли. Она местами занудна, она не структурирована, мысль автора течет вольно и не зная берегов.

И, удивительным образом, пример Хелен Макдональд подсказывает всем желающим писательской славы гражданам что же именно им нужно делать. Хочешь прославится? Пиши про область, в которой ты действительно хорошо разбираешь, пиши про предмет, с которым у тебя связаны очень сильные чувства. Если не прославишься, то хотя бы решишь свои собственные проблемы.