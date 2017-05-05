Книга на выходные: "История пива. От монастырей до спортбаров"

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Два финна написали книгу по истории пива в равной мере незамысловатую и обаятельную. Наверняка эксперты обнаружат в ней ошибки, история пива показана неполно, но на выходе, считает критик Константин Мильчин, получился довольно забавный и полезный продукт.

Книга построена довольно просто — эпизод из пивной истории, скажем, о положении пива в эпоху, когда на смену единой Римской империи пришли варварские королевства, а затем следует короткий рассказ про марку пива. Все, глава готова.

Но книга лишь кажется обычным научпопом по истории пива, которых довольно много, которые скучны, дотошны и которые годятся лишь для того, чтобы дарить их пивным маньякам. Нет, книга Мики Риссанена и Юхи Тахванайнена лишь выдает себя за нон-фикшен. Тут минимум теории и максимум того, что может пригодиться на практике.

На самом деле по жанру "История пива" ближе всего к сборнику баек или тостов. Эту книгу надо читать в пивной и "пить" со средней скоростью раз в пять страниц.

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Трезвенники вряд ли оценят юмор финских соавторов. Зато оценят верующие и сочувствующие. Для христиан разных конфессий тут есть список специальных святых, которые покровительствуют пиву, пивоварам и отдельным составляющим пивоваренного дела. К примеру, святая Хильдегарда Бингенская с небес наблюдает за хмелеводами, святой епископ Урбан покровительствует бочарам, а мученица Доротея помогает пивоварам вообще без привязки к странам и разновидностям пива. Если хотите выпить за здоровье Доротеи, то лучше всего сделать это 6 февраля, в день ее почитания.

Некоторые истории из книги могут стать тостами практически без изменений. Например, в хрониках сохранилась фраза ирландской святой Бригитты Кильдарской (451–525), которая звучит так: "Я желала бы принести в дар Царю царей великое озеро пива. Я желала бы видеть, как Божественное семейство будет вечно утолять из него жажду свою".

Вообще, судя по книге Риссанена и Тахванайнена, взаимосвязь христианства и пива — неисчерпаемая тема. Первые христиане, например, не особо одобряли пиво. Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, в 400-х годах описывал пиво с пренебрежением: "Есть у египтян какое-то холодное и мутное питье", которое "причиняет неизлечимые болезни". Христиане предпочитали вино. Но потом поменяли свой подход, как мы видим из истории благородной святой Бригитты.

Своего апогея противостояние пива и вина достигло в эпоху Реформации. На землях Священной Германо-Римской империи граница между протестантскими и католическими областями совпадала по большей части с разделом между "пивными" и "винными" территориями

Однако противостояние пива и вина продолжилось и достигло своего апогея в эпоху Реформации: "На землях Священной Германо-Римской империи граница между протестантскими и католическими областями совпадала по большей части с разделом между "пивными" и "винными" территориями. "Пивной пояс" был вотчиной протестантов. Католики упивались вином".

Лютер обожал пиво, а его жена сама варила этот напиток. Об алкогольных талантах основателя протестантизма ходили легенды. У Лютера "была дома большая кружка, окованная для красоты тремя кольцами. Самое нижнее именовалось "десятью заповедями", повыше — "символом веры", а верхнее — "Отче наш". И если Лютер мог за один присест опустошить кружку, одновременно напомнив себе о трех столпах веры, то, как он сам шутил, глоток Меланхтона (один из сподвижников Лютера. — Прим. ТАСС) едва достигал десяти заповедей в пивной теологии".

Тут, видимо, нужно напомнить о том, что неумеренное употребление алкоголя вредит здоровью. А чтение об алкоголе его только укрепляет.